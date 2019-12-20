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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук осудил фальсификацию Офисом президента Украины текста заключительного коммюнике по результатам встречи «нормандской четверки» в Париже.

Об этом сообщает крупнейшее кубинское агентство Prensa Latina.

Как отмечается в сообщении, Виктор Медведчук уверен в том, что истинная цель команды Зеленского по изменению перевода текста на украинский язык состояла в том, чтобы избежать необходимости одобрения еще одного закона о статусе Донбасса, который подразумевает реальное соблюдение Минских соглашений.

«Со своей стороны, председатель Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук осудил фальсификацию офисом украинского президента текста заключительного коммюнике, принятого в Париже, исказив необходимость принятия мер, связанных с вышеупомянутым особым статусом», – говорится в материале.

Добавим, что об искажении текста коммюнике по результатам «нормандского саммита» на сайте президента Украины также сообщило популярное пакистанское издание Urdu Point.

«Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и украинский депутат Виктор Медведчук заявил, что Киев сознательно допустил ошибку при переводе коммюнике на украинский язык, чтобы исказить смысл документа», – отметили в издании.

Напомним, в Офисе президента в коммюнике по итогам встречи в Париже сфальсифицировали важнейший аспект договоренностей глав государств‒участников «нормандского формата» и, говоря об истинной сути достигнутых договоренностей, фактически обманывают украинское общество.

Как сообщал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук ранее, украинский президент Владимир Зеленский даже не пытается достичь мира для украинцев, так как не хочет выполнять Минские соглашения.
ForUm

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