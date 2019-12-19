также в разделеПолитика
Чаплыга: Без Медведчука обмен пленными не получается 10
ЕС официально продлил санкции против России 30
Израиль прокомментировал возвращение консула-антисемита в МИД 28
Путин анонсировал новую встречу «нормандской четверки» 46
Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями Зеленского 27
Путин назвал часть Украины «исконно русской территорией» 181
Зеленский подписал закон о проверке получателей соцвыплат 29
Рада внесла изменения в закон о НКРЭКУ 21
Международный центр Вудро Вильсона: Визиты Медведчука в Москву предназначены для улучшения позиций Украины на международной арене 19
Путин: Танки у боевиков на Донбассе от государств, которые им симпатизируют 105
За последние две недели рейтинг Зеленского подрос 19
Распродажа земли: СБУ обязали расследовать незаконные действия власти по статье «Государственная измена» 31
Гончарук поручил Маркаровой приостановить выплату ряда расходов 49
Назначен новый постпред Украины при ООН 35
Ельченко стал новым послом Украины в США 19
Кличко раскритиковал законопроект Зеленского о децентрализации 17
Нардепы устроили потасовку на заседании аграрного комитета 48
Генассамблея ООН поддержала резолюцию о защите прав человека в Крыму 30

Российский президент Владимир Путин заявил, что те договоренности, которые удалось достичь председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку с руководством российского «Газпрома», до сих пор в силе.

Об этом глава российского государства сообщил во время пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос украинского журналиста о возможной «газовой войне» между Украиной и Россией.

Владимир Путин подчеркнул, что, если Украина все же решится воспользоваться результатами переговоров Виктора Медведчука, которому удалось договориться о скидке на газ для украинского населения на 25% при прямых поставках топлива из России в Украину, это будет прямым доказательством того, что у РФ нет никакого желания обострять ситуацию в энергетическом секторе Украины и влиять на ситуацию в самой Украине.

«...Мы готовы были бы поставлять на Украину газ со скидкой (кстати говоря, я уже говорил на эту тему) 20–25%. Это можно сделать, и тогда можно было бы и для конечного потребителя снизить, а не повышать, как запланировано у вас сейчас. С 1 января следующего года все льготы, насколько я знаю, отменяются, средний уровень цены на газ где-то будет за $300 для всех категорий потребителей, включая физических лиц. Но я думаю, что мы договоримся. Мы, кстати говоря, на пути к этим договоренностям, и мы будем стремиться к тому, чтобы и украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике и как-то использовать это для влияния на ситуацию на самой Украине. Мы заинтересованы в том, чтобы и Украина получила нормально ресурс, и наши потребители в Европе чтобы были спокойны за то, что у нас нормальные отношения с нашими соседями. И все будет идти по плану», – подчеркнул Путин.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что нынешняя украинская власть не хочет пользоваться результатами его переговоров с руководством «Газпрома» из-за нежелания действовать в интересах украинского народа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги