Если обмен пленными между Киевом и Донбассом не состоится, пострадает имидж президента Владимира Зеленского, который дал такое обещание на переговорах в Париже. Об этом пишет в Facebook правозащитник и блогер Михаил Чаплыга.

«Грустно. В Минске не договорились об одномоментном освобождении удерживаемых лиц. А я давал весьма позитивные прогнозы... Очень хотелось верить. Ведь в Париже лидеры таки пожали руки», - написал правозащитник.

По словам Чаплыги, разногласия по поводу, кого менять - установленных или осужденных - «это лишь формальный повод». Настоящая причина, по его словам, заключается в том, что отсутствует гарант выполнения договоренностей между Киевом и Донбассом.

«В реальности картина соответствует тому, что я писал сразу после странного «обыска» СБУ в Офисе ОПЗЖ.

Просто нужен ГАРАНТ исполнения договоренностей. Тот, кто прогарантирует, что никто никого не кинет на одном из этапов», - раскрывает подноготную правозащитник.

Михаил Чаплыга подчеркивает, что гарантом обмена пленными между Киевом и Донбассом может выступать только Виктор Медведчук.

«Таковой есть лишь один и это Медведчук. Нравится это кому-то или нет, но он единственный, кто может быть таким гарантом и кто уже таковым был не раз, когда одномоментные освобождения и односторонние освобождения проходили успешно», - аргументирует свою позицию политический эксперт.

«И таким образом уже было спасено около 900 человек», - напомнил правозащитник.

По словам Чаплыги, из-за того, что договоренности срываются, страдает имидж Зеленского.

«Недоверие сторон друг другу в Минске вполне понятно, но из-за отсутствия гаранта договоренностей, страдает имидж Зеленского, который пообещал обмен и пожал руку Путину», - поясняет он.

Именно поэтому, утверждает Чаплыга, в этом процессе необходим Медведчук, потому что без него ничего не получается.

«Минску» категорически не хватает гаранта исполнения договоренностей. Т.е. Медведчука. Без него ничего не получается. И понимая все это, я не зря написал тогда (сразу после странных действий СБУ), что это дурной знак», - пояснил он.

Чаплыга уверен: если у Зеленского действительно хотят провести обмен пленными между Киевом и Донбассом, тогда нужно обращаться к Медведчуку.

«Очень надеюсь, что эмоции улеглись у всех и освобождение таки состоится. И если для этого нужен гарант договоренностей, то стоит все же звать Медведчука», - резюмировал правозащитник и блогер Михаил Чаплыга.