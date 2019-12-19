Визиты председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в Москву только усилили позиции Украины на международной политической арене.

Об этом сообщается на официальном сайте Международного центра Вудро Вильсона.

Как отмечается в статье «6 причин почему «Оппозиционная платформа – За жизнь» победила в Восточной Украине», встречи Виктора Медведчука с руководством российского правительства и «Газпрома» были также направлены на улучшение жизни украинского населения.

«Чтобы укрепить имидж «партии мира»перед парламентскими выборами лидеры "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук и Юрий Бойко неоднократно посещали Москву, чтобы встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и генеральным директором "Газпрома" Алексеем Миллером для восстановления нормального экономического сотрудничества, а также мира и решения текущих проблем в Украине», – говорится в сообщении.

Журналист американского центра также подчеркнул, что в Украине существует только 3 телеканала, которые являются независимыми среди всех других, и только эти 3, по его словам, являются самыми доступными на неподконтрольной Украине территории.

«Когда я спросил человека, который живет на оккупированной территории Донбасса, о новостных источниках, которые он использует больше всего, он заверил меня, что все они проукраинские. Когда я попросил его назвать некоторые из них, он перечислил три телеканала: NewsOne, «112 Украина» и «Интер». Согласно социологическому опросу Киевского международного института социологии (КМИС), эти три канала входят в десятку самых популярных каналов в Украине (не только на оккупированных территориях)», – отметил автор материала.

Напомним, во время встречи Виктора Медведчука с представителями «Газпрома», украинскому политику удалось договориться о 25%-ой скидке на газ для граждан Украины при прямых поставках топлива из России.

Как сообщал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук ранее, нынешняя украинская власть действует исключительно в собственных интересах, так как не хочет пользоваться результатами его «газовых» переговоров с руководством «Газпрома».