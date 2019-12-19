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Начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины обязан внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении представителями власти уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»).

Об этом говорится в решении Шевченковского районного суда г. Киева, сообщает партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» на своем официальном сайте.

Как отметили в политсиле, должностные лица Украины умышленно, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной и экономической безопасности Украины инициировали и пролоббировали принятие в первом чтении закона об открытии рынка земли.

«"Оппозиционная платформа – За жизнь" подчеркивает: речь идет о том, что в действиях высших должностных лиц государства, которые инициировали и пролоббировали принятие в первом чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 2178-10, и народных депутатов Украины, которые поддержали его принятие, содержатся квалифицирующие признаки тяжкого преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена")», – говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ также подчеркнули, что власть не имеет права принимать решение о продаже земель сельскохозяйственного назначения. Это нарушение Основного Закона.

Ведь согласно Конституции, земля ‒ основное национальное богатство ‒ является объектом права собственности Украинского народа.

Более того, Декларацией о государственном суверенитете Украины, ставшей основой для создания Конституции, предусмотрено, что земля является собственностью Украинского народа, материальной основой суверенитета Республики и используется с целью обеспечения материальных и духовных потребностей ее граждан. Конституциодатель предусмотрел гарантии защиты материальной основы суверенитета (часть первая статьи 14 Основного Закона Украины).

«Так что президент, Кабмин и ВР, которые пытаются продавить преступное решение о продаже земель сельхозназначения, нарушают Основной Закон страны», ‒ отметили в партии.

Тем более что украинцы выступают категорически против открытия рынка земли (согласно данным Социологической группы «Рейтинг», 73% граждан высказались против введения продажи земли сельскохозяйственного назначения).

Кроме того, как подчеркнули в «Оппозиционной платформе ‒ За жизнь», проголосованный в первом чтении проект закона фактически делает невозможным удовлетворение законных прав украинских граждан – приобретать право собственности на земельные участки на основании бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности, что предусмотрено пунктом «б» части 1 статьи 81 Земельного кодекса Украины.

 «"Оппозиционная платформа – За жизнь" делает и будет делать все, чтобы защитить конституционные права украинских граждан, остановить преступную аферу по распродаже земель сельхозназначения – основного национального богатства Украинского народа и государства Украина», – отметили в партии.

Как ранее заявляли представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», власть не имеет права принимать закон об открытии рынка земли сельхозназначения без проведения всеукраинского референдума.
ForUm

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