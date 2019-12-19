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За последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Владимира Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольство – уменьшилось с 33 до 25%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 13-17 декабря, пишет Украинская правда.

«Треть опрошенных украинцев считают, что по итогам года в действиях президента Зеленского было больше успехов, чем неудач», - говорится в исследовании.

41% сказали, что в действиях главы государства успехов и поражений было поровну. И только 14% отметили, что в его работе преобладали неудачи.

Отмечается, что последний тезис больше всего поддерживают избиратели «Европейской солидарности».

40% опрошенных считают, что страна движется в правильном направлении, 38% – в неправильном, 22% – затруднились оценить.

Отмечается, что за последние 2 недели произошел рост положительных оценок (с 33 до 40%) и уменьшение негативных (с 48 до 38%), таким образом показатели вернулись к уровню, который фиксировался в октябре.

Больше оптимистов относительно ситуации в стране среди жителей Юга, младших опрошенных и избирателей партии «Слуга народа».

Зеленский также возглавляет рейтинг доверия украинцев. Ему доверяют 67% опрошенных и не доверяют 25%.

Далее идут спикер Ради Дмитрий Разумков (28% и 44% соответственно) и лидер «Голоса» Святослав Вакарчук (28% и 59%), сопредседатель «ОПЗЖ» Юрий Бойко (23% и 58%), премьер Алексей Гончарук (22 % и 44%) и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (19% и 74%).
ForUm

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