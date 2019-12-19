Народные депутаты от «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Сергей Ларин и Виктор Черный «изобрели» целый механизм, позволяющий кнопкодавить, не нажимая на чужую кнопку пальцем.

Как сообщает движение ЧЕСНО, на пленарном заседании Верховной Рады 18 декабря Сергей Ларин применил некий «кнопкодаитель», сделанный из трех толстых книг и чего-то похожего то ли на кипы бумаги, то на папки. Для того чтобы нажатие на кнопку с помощью этого «изобретения» было незаметным, Ларин пристроил над пультом для голосования открытки с надписью на русском языке «Мы за мир».

Например, во время голосования по поправке №76 к законопроекту об отмене депутатской неприкосновенности №2237 Ларин, сидя на месте своего коллеги по фракции Виктора Черного, одной рукой нажал на кнопку перед собой, а другой привел в действие странное «устройство». Как следствие, на местах Ларина и Черного сработали кнопки «за».

А вот во время голосования по поправке №69 к тому же законопроекту Ларин правой рукой нажал на кнопку на пульте Черного, а «механизм», судя по всему, подтолкнул ногой. Результат - два голоса «за».

Таким же образом Ларин кнопкодавил во время голосования о внесении изменений в календарный план второй сессии ВРУ (проект постановления №2609).

Впоследствии ноу-хау Ларина использовал Черный, который кнопкодавил за отсутствующего коллегу. В частности, он делал это во время голосований по поправкам к законопроекту о приведении деятельности НКРЭКУ в соответствие с требованиями Конституции (№2490-1), а именно о поправке №28.

Напомним, в Раде засекли уже 10 кнопкодавов.