Президент Украины Владимир Зеленский ориентируется на национал-радикалов, которые не хотят мира. Такое мнение председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук высказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Во-первых, потому что «формула Штайнмайера» была поддержана господином Зеленским, и его представитель, господин Кучма, в Минске подписал эту «формулу Штайнмайера» и текст этой формулы. Во-вторых, даже когда мы подавали законопроект, этого еще не было, но сегодня-то уже есть коммюнике в Париже, где тоже согласовали необходимость имплементации «формулы Штайнмайера» - раз, и введение в действие законодательства об особом статусе – два», - сказал он.

«Почему же тогда сегодня подается законопроект (если быть точным, вчера вечером), который собираются рассматривать только в замене одной цифры – продление его действия еще на год? Почему мы тогда, если у власти есть политическая воля на достижение мира и прекращение боевых действий, не идет по пути того, что написано в минских соглашениях и что подтверждено главами государств «нормандской четверки» 9 декабря? Эти вопросы остаются без ответов», - добавил нардеп.

«Но ответить на отсутствие вопросов и объяснений власти можно только одним, и этот ответ будет выглядеть примерно следующим образом: у Зеленского, как президента Украины, отсутствует политическая воля на достижение мира, и, естественно, он почему-то ориентируется на тех национал-радикалов, которые выступают против этого, или на какие-либо другие указания, которые ему идут извне. По-другому объяснить поведение власти сегодня просто, на мой взгляд, не представляется возможным», - резюмировал Медведчук.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялось заседание в «нормандском формате», на которое прибыли президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

Украинский лидер Владимир Зеленский провел двусторонние встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном.