Ключевой момент для понимания новых санкций РФ - это формулировка «за недружественные действия». Об этом написал у себя в Facebook политтехнолог и маркетолог Михаил Шпир.
«Для начала напомню, что в постановлении российского правительства прямо говорится, что Россия объявляет санкции «за недружественные действия».
И ключевой момент для понимания — это как раз мотив. «За недружественные действия», - подчеркивает политтехнолог.
Шпир поясняет, что «Москве надоели эти игры «в подкидного мазепу» — и там теперь четко разделяют украинских политиков на Медведчука (и его соратников), «и тех, кто морочит голову».
«… там теперь четко разделяют украинских политиков на тех, с кем можно договариваться и кто держит слово (Медведчук и его соратники) и тех, кто морочит голову, рассказывая про «нерушимую дружбу», - написал он.
Поэтому теперь в Москве сотрудничают только с Виктором Медведчуком и теми, с кем он скажет, пояснил Шпир.
«Иоффе — депутат от «Оппозиционной платформы», где глава политсовета — это Медведчук. Бенкендорф руководит оппозиционным телеканалом. Т.е. в Москве четко дали понять, что сотрудничают только с Медведчуком — и с теми, с кем он скажет», - расшифровал политтехнолог.
«Поэтому с Медведчуком и «Газпром», и премьер Медведев, и президент Путин договариваются по газу и другим стратегическим вопросам. А всех остальных будут гнать поганой метлой», - добавил он.
Что касается таких людей как Геннадий Труханов, Евгений Мураев и других, поясняет Шпир, то Кремль считает их такими же врагами как Аваков и Ярош.
«Потому что Геннадий Труханов, Евгений Мураев и другие «друзья в овечьей шкуре» — это для России такие же недружественные, как майданные политики Парубий, Аваков, Ярош, Яценюк и другие», - разъяснил политтехнолог.
«Поэтому очень смешно выглядел проект «Оппозиционный блок», где все первые лица (Мураев, Вилкул, Труханов) были под санкциями России и при этом вешали нам лапшу на уши про мир, дружбу с Россией и т.д.», - добавил политтехнолог и маркетолог Михаил Шпир.
17 декабря 2019 года правительство Российской Федерации исключило из санкционного списка народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юлия Иоффе и гендиректора телеканала «112 Украина» Егора Бенкендорфа.
Одновременно правительство РФ включило в санкционный список 9 депутатов одесского городского совета, которых СМИ связывают с мэром Одессы Геннадием Трухановым.
1 ноября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ, утвердившее санкционный список, в него включили 322 физлица и 68 компаний из Украины.
25 декабря 2018 года правительство РФ расширило санкционный список, добавив более 200 человек, включая Андрея Парубия, Арсения Яценюка, Геннадия Труханова, Евгения Мураева и других украинских политиков, которых власти России считают недружественными.
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