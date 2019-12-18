Ключевой момент для понимания новых санкций РФ - это формулировка «за недружественные действия». Об этом написал у себя в Facebook политтехнолог и маркетолог Михаил Шпир.

«Для начала напомню, что в постановлении российского правительства прямо говорится, что Россия объявляет санкции «за недружественные действия».

И ключевой момент для понимания — это как раз мотив. «За недружественные действия», - подчеркивает политтехнолог.

Шпир поясняет, что «Москве надоели эти игры «в подкидного мазепу» — и там теперь четко разделяют украинских политиков на Медведчука (и его соратников), «и тех, кто морочит голову».

«… там теперь четко разделяют украинских политиков на тех, с кем можно договариваться и кто держит слово (Медведчук и его соратники) и тех, кто морочит голову, рассказывая про «нерушимую дружбу», - написал он.

Поэтому теперь в Москве сотрудничают только с Виктором Медведчуком и теми, с кем он скажет, пояснил Шпир.

«Иоффе — депутат от «Оппозиционной платформы», где глава политсовета — это Медведчук. Бенкендорф руководит оппозиционным телеканалом. Т.е. в Москве четко дали понять, что сотрудничают только с Медведчуком — и с теми, с кем он скажет», - расшифровал политтехнолог.

«Поэтому с Медведчуком и «Газпром», и премьер Медведев, и президент Путин договариваются по газу и другим стратегическим вопросам. А всех остальных будут гнать поганой метлой», - добавил он.

Что касается таких людей как Геннадий Труханов, Евгений Мураев и других, поясняет Шпир, то Кремль считает их такими же врагами как Аваков и Ярош.

«Потому что Геннадий Труханов, Евгений Мураев и другие «друзья в овечьей шкуре» — это для России такие же недружественные, как майданные политики Парубий, Аваков, Ярош, Яценюк и другие», - разъяснил политтехнолог.

«Поэтому очень смешно выглядел проект «Оппозиционный блок», где все первые лица (Мураев, Вилкул, Труханов) были под санкциями России и при этом вешали нам лапшу на уши про мир, дружбу с Россией и т.д.», - добавил политтехнолог и маркетолог Михаил Шпир.

17 декабря 2019 года правительство Российской Федерации исключило из санкционного списка народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юлия Иоффе и гендиректора телеканала «112 Украина» Егора Бенкендорфа.

Одновременно правительство РФ включило в санкционный список 9 депутатов одесского городского совета, которых СМИ связывают с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

1 ноября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ, утвердившее санкционный список, в него включили 322 физлица и 68 компаний из Украины.

25 декабря 2018 года правительство РФ расширило санкционный список, добавив более 200 человек, включая Андрея Парубия, Арсения Яценюка, Геннадия Труханова, Евгения Мураева и других украинских политиков, которых власти России считают недружественными.