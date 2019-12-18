Повышение цены на газ для украинцев на 28,59% с 1 января 2020 года ‒ это не что иное, как тарифный геноцид, направленный против украинского народа. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, говорится на официальном сайте политсилы.

Как отметил парламентарий, по состоянию на 11 сентября 2019 года цена природного газа на немецком газовом хабе NCG составляла 161 евро за тысячу кубометров, а на 11 декабря – 159 евро. И только в Украине, по словам Медведчука, правительство руками «Нафтогаза» увеличивает цену на газ.

Политик уверен: Кабмин и «Нафтогаз» проявляют полную беспомощность и непрофессионализм в вопросах обеспечения роста добычи энергоносителей в Украине.

«Добыча газа в Украине за январь ‒ ноябрь 2019 года уменьшилась на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го ‒ до 18,9 млрд кубометров. В ноябре добыча газа составила 1,7 млн кубометров, что на 5% меньше добычи в ноябре прошлого года. За ноябрь «Укргаздобыча» (госпредприятие – основной добытчик газа в стране) уменьшила добычу газа на 9% – до 1,194 млрд кубометров», ‒ подчеркнул Медведчук.

Нардеп также отметил, что согласно последним статистическим данным, за 11 месяцев добыча угля в Украине сократилась на 6,8%, а на предприятиях, которые находятся под управлением Минэкоэнерго, ‒ на 11,7%.

«Как видим, проблема страны прежде всего в глубочайшем непрофессионализме власти, в неумении и нежелании правительства эффективно управлять стратегическими государственными активами. Которые оно стремится продать за копейки. Задорого ведь уже не возьмут…» ‒ резюмировал он.

Как сообщалось ранее, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев является реальной угрозой энергетической безопастности Украины.

Напомним, во время встречи Виктора Медведчука с руководством российского «Газпрома» украинскому политику удалось договориться о снижении цены на газ для украинцев на 25% при прямых поставках топлива из России в Украину.