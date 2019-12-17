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После возвращения из Парижа и сам Зеленский, и его команда начали вести себя как недоговороспособные люди. Об этом свидетельствует попытка Офиса президента подменить текст итогового коммюнике, которое согласовали Макрон, Меркель, Путин и Зеленский. Об этом на сайте «Корреспондент» пишет журналист Эдуард Долгачев.

По словам Эдуарда Долгачева, в Офисе президента попытались подделать текст коммюнике, но в партии Медведчука их сразу же разоблачили.

«Офис президента попытался подменить текст итогового коммюнике, правда, в партии Медведчука сразу же вывели манипуляцию на чистую воду», - написал журналист.

«Офис президента на своем сайте опубликовал неправильный перевод коммюнике, где говорилось о том, что стороны якобы выражают заинтересованность в «достижении договоренностей» в отношении Закона об особом статусе Донбасса. На самом деле, как указали у Медведчука, в тексте коммюнике говорится о том, что стороны договорились о согласовании «всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления – особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в «Комплексе мер по выполнению Минских соглашений» от 2015 года», - конкретизировал журналист.

Долгачев поясняет, что в ОП поменяли текст, как будто речь идет не о всех правовых аспектах, а только о законе об особом статусе Донбасса.

«Если тезисно, то в Офисе президента подали коммюнике так, будто участники «нормандского формата» договорились договариваться в отношении Закона об особом статусе Донбасса. А на самом деле в коммюнике переговоров в Париже говорится о то, что Зеленский, как и остальные участники переговоров, официально признали, что заинтересованы в согласовании всех политических пунктов «Минских соглашений», - написал автор.

«А это и особый статус Донбасса, и амнистия с отказом уголовного преследования для участников событий на Юго-Востоке, и проведение местных выборов, и изменения в Конституцию по децентрализации полномочий от Киева к регионам», - детализировал он.

Эдуард Долгачев искренне не понимает, на что надеялись в ОП. Ведь с самого начала было понятно, пишет журналист, что Медведчук с его опытом и профессионализмом моментально разоблачит «художественную самодеятельность» Зеленского & Co.

«Хотя, если честно, вообще непонятно, на что надеялись в ОП. Ведь изначально было понятно, что Медведчук с его опытом юриста и профессиональным уровнем сразу же разоблачит эту «художественную самодеятельность» Зеленского и компании», - выразил уверенность журналист Эдуард Долгачев.
ForUm

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