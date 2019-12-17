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Верховная Рада до сих пор не возобновила работу после планового перерыва, который должен был продолжаться с 12:00 до 12:30.

Об этом сообщает Укринформ.

Раньше председатель ВР Дмитрий Разумков отметил, что во время перерыва он соберет глав фракций у себя в кабинете для проведения политических консультаций.

По состоянию на 13:10 депутаты так и не вернулись к рассмотрению вопросов повестки дня.

Тем временем лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и члены ее фракции заблокировали президиум Верховной Рады и трибуну парламента, к ним также присоединились народные депутаты от «Оппозиционной платформы - За жизнь».

Между Тимошенко, Разумковым и сопредседателем ОПЗЖ Юрием Бойко идет активная дискуссия.

Фото: 5 канал/Ирина Сысак

Кроме того, в президиуме и возле трибуны присутствовали также депутаты от «Слуги народа».

Депутаты от фракции ОПЗЖ в ложе правительства развернули большой баннер с надписью «Не дадим разворовать землю!». С учетом этого скорее всего дискуссия парламентариев касается законопроекта о рынке земли и других сопутствующих «земельных» инициатив.

Накануне, во время согласительного совета, Тимошенко призвала руководство ВР снять с рассмотрения три законопроекта о рынке земли, дерегуляции в сфере земельных отношений и электронных земельных торгах. Но это предложение не было поддержано.
ForUm

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