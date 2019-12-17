Именно президент Украины Владимир Зеленский должен спешить установить мир в Украине, а не президент Франции Эммануэль Макрон или канцлер Германии Ангела Меркель, или президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил в эфире телеканала 112 Украина.

«Когда мы говорим, спешить или нет, то это вопрос г-на Зеленского, как президента Украины. Он должен спешить. Конфликт в Украине, гибнут люди в Украине - как по одну, так и по другую сторону. Потому что это граждане нашей страны. Это граждане Украины. И для того чтобы установить мир, должны спешить не Макрон, не г-жа Меркель, не Путин, а именно Зеленский», - сказал он.

«Поэтому подобные разговоры и комментарии как команды Зеленского, так и его самого, ну, вызывают, как минимум, вопрос, на который не видно ответа. Не видно ответа в том числе и на вопрос того, как мы будем двигаться и, вообще, будем ли мы двигаться к миру. И накануне «нормандской четверки» были оглашены данные социологических исследований, которые говорили о том, что 51% наших граждан считает действия нашего г-на Зеленского по пути мирного урегулирования как таковыми, которые не являются успешными. Вот оценка, которая была до «нормандского формата». Она что, изменилась после 9 декабря? Я думаю, что эта ситуация только усугубится», - резюмировал Медведчук.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялось заседание в «нормандском формате», на которое прибыли президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

Украинский лидер Владимир Зеленский провел двусторонние встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном.