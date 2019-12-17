Итогами встречи в Париже довольны только «порохоботы», живущие по принципу «чем хуже - тем лучше». Об этом на сайте «Корреспондент» пишет директор Украинского центра социальной аналитики, народный депутат V созыва Евгений Филиндаш.

«Избиратели Зеленского – а это большая часть граждан Украины, ждали от встречи в «нормандском формате» договоренностей о реальном достижении прочного мира и о поставках и транзите газа. Ни того, ни другого, достигнуто пока не было», - констатировал экс-депутат Верховной Рады.

По словам Филиндаша, Зеленский не смог договориться не только о выполнении минских соглашений, но и о поставках и транзите газа.

«Не договорились и по газовым вопросам», - констатировал политический эксперт.

Евгений Филиндаш подчеркивает, что российский президент Владимир Путин в Париже говорил о «формуле Медведчука» - это прямые поставки и 25 % скидки на газ для Украины.

«Хотя Владимир Путин озвучил, что Россия готова на прямые поставки газа и скидку 25 % для Украины. Собственно, это та формула, о которой договорился Виктор Медведчук с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в ходе своей поездки в Москву ещё в марте этого года», - разъяснил директор Украинского центра социальной аналитики.

Филиндаш подчеркивает, что украинской власти во главе с Зеленским нужно всего лишь документально оформить договоренности Виктора Медведчука с политической элитой РФ.

«Эти договоренности Медведчука, которые позволили бы решить проблему транзита газа через Украину, да еще и снизить цены на газ и коммунальные тарифы, оставалось только положить на бумагу, оформить документально. И российская сторона, судя по заявлению Путина, к этому готова», - поясняет экс-депутат ВР.

По словам Филиндаша, такие руководители «Нафтогаза» как Андрей Коболев и Юрий Витренко специально срывают переговоры, чтобы Украина не смогла заключить новый контракт на поставки и транзит газа с «Газпромом».

«Что и немудрено, учитывая наличие в руководстве «Нафтогаза» таких «слуг Сороса» и США как Андрей Коболев и Юрий Витренко, которые делает все возможное, чтобы Украина, как и при Порошенко, продолжала покупать российский газ через посредников и переплачивала за это сотни миллионов долларов», - пояснил политический эксперт.

Филиндаш иронически отмечает, что итогами встречи в Париже довольны только «порохоботы», живущие по принципу «чем хуже для Украины - тем лучше».

«Что же тогда удивляться, когда итогами встречи в «нормандском формате» остались удовлетворены лишь порохоботы? А порохоботы живут по принципу: «чем хуже, тем лучше». Пока новая власть своими действиями лишь продолжает линию Порошенко – и по фактическому саботированию Минских соглашений, и по сохранению мутных и невыгодных для Украины газовых схем, которую проводила старая власть», - делает вывод эксперт.

«Скажите, а зачем тогда нужны были выборы президента?» - с возмущением написал директор Украинского центра социальной аналитики, народный депутат V созыва Евгений Филиндаш.