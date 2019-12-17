Председатель Политсовета партии «Оппозиционна платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Украина будет вносить изменения в законодательство относительно имплементации «формулы Штанмайера», заявил, что подобные высказывания лишь подтверждают отсутствие у Зеленского политической воли на мирное урегулирование в Украине.

Об этом политик сказал на конференции Киевской городской организации политической партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

«...Сейчас он (Пристайко. ‒ Ред.) говорит, они готовы внедрять и имплементировать "формулу Штайнмайера". Так почему же вы не рассматривали законопроект, который отвечал тому, что Украина присоединилась к "формуле Штайнмайера" еще 1 октября, и тому, что уже было решено (после подачи нашего законопроекта) на парижском саммите 9 декабря? Сейчас он об этом говорит, но, я думаю, это очередная оговорка, это очередная попытка превратить это все в фарс, без желания и без наличия политической воли на установление мира. Отсутствует политическая воля на мир и у господина Пристайко, и у всей команды, и у президента Украины Зеленского. Более того, то, что было подано господином Зеленским по его инициативе ‒ изменения в Конституцию, означает только одно: это свидетельство того, что у него нет политической воли на мирное урегулирование. Потому что в этом законопроекте, который называется "в рамках децентрализации", абсолютно нет ничего, что сказано в Минских соглашениях. А значит, и в этом контексте власть не собирается идти по пути мирного урегулирования», ‒ подчеркнул политик.

Парламентарий также рассказал, почему на самом деле украинская власть не захотела рассматривать законопроект № 2491 от представителей фракции ОПЗЖ о внесении изменений в украинское законодательство.

«Знаете, это такое исключительной воды лукавство. Лукавство, обман, это если выражаться цензурно по поводу очередных заявлений нашего так называемого министра иностранных дел. Смотрите, он об этом заявляет через несколько дней после утверждения в части продления сроков действия закона об особенностях местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях. Того закона, который был принят когда-то в 2014 году, и того закона, в который… наша фракция еще 22 ноября подала законопроект № 2491 о внесении изменений в него. В части чего? Именно имплементации в этот закон и в целом в национальное законодательство Украины "формулы Штайнмайера". Этот закон не рассматривался. Рассмотрели закон по предложению монобольшинства в части изменения, а если быть точным, технической правки ‒ с цифры 2019 на 2020...» ‒ резюмировал он.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук не раз заявлял, что новая украинская власть не хочет выполнять Минские соглашения, поскольку президент Зеленский не заинтересован в восстановлении мира в стране.