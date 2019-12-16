Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук считает, что предложенный президентом Зеленским законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти ничего общего с реальной децентрализацией не имеет, наоборот ‒ направлен на укрепление и развитие вертикали президентской власти. Об этом парламентарий заявил на конференции Киевской городской организации политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Изменения в Конституцию под названием, условным названием "децентрализация", на мой взгляд и полную мою убежденность, ничего общего с децентрализацией в стране не имеют», ‒ отметил Виктор Медведчук.

Более того, речь идет, по сути, о централизации. «Расцениваю в данном случае этот законопроект, эти предложенные президентом изменения в Конституцию как такие, которые направлены на утверждение и дальнейшее развитие вертикали власти президента, введение института префектов, которые будут обладать надзорными и контрольными функциями, то есть механизмы и институты того, как можно сконцентрировать и подчинить власть на местах и в целом местное самоуправление центральной власти, то бишь президенту страны. Ничего общего с децентрализацией это не имеет. Эти процессы я бы навал централизацией», ‒ сказал Медведчук.

Парламентарий также подчеркнул, что предложенный президентом законопроект о децентрализации власти абсолютно не направлен на урегулирование вопросов, связанных с реализацией Минских соглашений. Хотя накануне власть неоднократно заявляла, что предложит в данном законопроекте свой механизм.

«К сожалению, надо отметить, что они (изменения. ‒ Ред.) не имеют отношения к урегулированию вопросов, поставленных Минскими соглашениями и связанных с ними, так как не отвечают нормам пунктов 9, 11 Минских соглашений, где идет речь о децентрализации по поводу введения на постоянной основе особого статуса в условиях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», – подчеркнул Виктор Медведчук, отметив, что подобная инициатива власти – это очередное подтверждение того, что глава государства не имеет политической воли для установления мира в стране.

Политик также обратил внимание на то, что предложенные президентом изменения противоречат статье 7 Конституции, которой гарантируется развитие самоуправления.

«Органы самоуправления в целом становятся подконтрольными и поднадзорными представителям, которых назначает президент по предложению Кабинета министров. Это то, что может отрицательно повлиять на развитие института самоуправления. И с этим мириться нельзя», – отметил Виктор Медведчук, подчеркнув, что фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» подобные изменения поддерживать в парламенте не будет.

Напомним, на партийной конференции, состоявшейся 16 декабря, руководителем Киевской городской организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» был избран народный депутат Вадим Столар, а его заместителем – народный депутат Александр Пузанов.