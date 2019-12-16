Встречи межпарламентского объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция» состоятся в январе и феврале.
Об этом в кулуарах парламента заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук. Трансляцию вел телеканал ZIK.
Виктор Медведчук рассказал, что политсила «Оппозиционная платформа – За жизнь» создала межпарламентское депутатское объединение, к которому хотят привлечь, кроме Украины, парламентариев Франции, Германии и РФ. Также он сообщил, что на вторую половину января уже запланирована встреча с парламентариями Франции, Германии и на февраль с парламентариями РФ.
«Мы считаем, что с учетом сегодняшней ситуации, которая разворачивается по реализации решений государств «нормандской четверки», в вопросах мирного урегулирования в Украине, необходимо, в частности, привлекать парламентариев, которые бы могли участвовать и представляя ту или иную точку зрения руководства своих стран, которые участвуют в нормандском формате, для более быстрого мирного урегулирования и прекращения боевых действий. И как только состоятся эти встречи, а они уже запланированы, как я сказал, в январе и феврале, мы будем привлекать этот ресурс для установления мира в Украине», – отметил Медведчук.
Напомним, французский политик, сенатор Стефан Равьер поддержал инициативу создания межпарламентского объединения Украина-Россия-Германия-Франция для решения конфликта на Донбассе.
Как сообщалось ранее, Виктор Медведчук заявлял, что президент Владимир Зеленский имеет ресурс для установления мира, нужна только политическая воля.
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