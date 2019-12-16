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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», почетный президент Федерации боевого самбо Украины Виктор Медведчук поздравил сборную команду Украины с уверенной победой на чемпионате мира по боевому самбо, который прошел в городе Тверь (Россия).

Как сообщается на официальной странице Федерации боевого самбо Украины в Facebook, сборная Украина победила на чемпионате мира по боевому самбо и среди юношей, и среди мужчин в командном зачете.

Комментируя результаты чемпионата, Виктор Медведчук выразил благодарность спортсменам за достигнутые ими успехи и высокий профессиональный уровень.

«Желаю, чтобы достигнутый триумф стал началом еще больших достижений. Выиграв чемпионат, вы проявили мужество, стойкость и огромную волю к победе. Верю, что впереди у вас новые свершения. И искренне желаю новых побед в спорте и в жизни!» ‒ говорится в поздравлении.

Стоит также отметить, что в состязаниях приняли участие спортсмены из более чем 30 стран мира.

Напомним, ранее президент Федерации боевого самбо Украины Эльхан Велиев заявлял, что после того, как в 2013 году почетным президентом Федерации стал Виктор Медведчук, команда забыла о проблемах с финансированием и сосредоточилась на тренировках, в результате резко увеличилось число одержанных ею побед.
ForUm

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