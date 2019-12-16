Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отключил микрофон, как только Виктор Медведчук с трибуны заявил, что у Зеленского нет политической воли для мирного урегулирования на Донбассе, обратил внимание журналист Сергей Саливон. Мнение журналиста опубликовала Strana.ua.

«Разумкову явно не дают покоя лавры Парубия. Сегодня он строго в духе своего папередника выключил микрофон во время выступления Медведчука, аккурат, когда последний заявил, что у Зеленского и его команды нет политической воли для мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Сказано это было в контексте продления действия на год того уродца, который у нас называется законом об особом статусе ОРДЛО», - написал журналист.

Саливон напоминает, что спикер Разумков никогда не вел так себя в отношении Порошенко и депутатов-«порохоботов».

«То есть, во-первых, г-н Разумков не захотел слушать правду. Во-вторых, не дал высказаться не рядовому депутату, а как-никак главе политсовета ОПЗЖ – единственной оппозиционной партии, выступающей за мир. В-третьих, по отношению к коллегам-порохоботам из ПЕС Димон никогда не проявлял подобной твёрдости характера, даже когда те откровенно поливали дерьмом СН», - делает выводы журналист.

«Недавно, помню, прерывал, но потом извинялся и время компенсировал))) Уважает «старших товарищей» явно», - добавил он.

Сергей Саливон отметил, что во время выступления Медведчука в зале была полная тишина, потому что депутаты внимательно слушали выступление оппозиционного лидера.

«Тут еще стоит заметить, что Медведчук в излишней словоохотливости не замечен – выступает он не так уж и часто. А когда выступает, то слушают его депутаты куда внимательнее, чем самого Разумкова - вот и сегодня в этот момент в зале было тихо. И это при том, какой сброд набрали в нынешнюю Раду. Но видимо даже таким колоритным представителям украинского народа интересно его послушать", - подчеркнул журналист.

В целом же, отмечает Сергей Саливон, «Зеленский в своей риторике уже давно до боли напоминает Порошенко».

«Исполнительная ветвь власти вообще идёт курсом прежних лет.

Теперь и Разумков из вежливого мальчика превращается в политического хама а-ля Парубий.

Надо еще над дикцией поработать, и можно будет смело Диму Разумкова называть Андрушой Парубием», - язвительно резюмировал журналист Сергей Саливон.