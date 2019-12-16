Судя по колонке президента Владимира Зеленского в журнале «Новое время», в Офисе президента хорошо разбираются в идеологии движения «Украинский выбор». И даже поддерживают идеи Виктора Медведчука.

Об этом на сайте «Корреспондент» в колонке «Украинский выбор» президента Зеленского» пишет политический аналитик Алексей Калиниченко.

«Не знаю, какую литературу читают первые лица Офиса администрации президента, но в идеологии Медведчука и его «Украинского выбора» они разбираются хорошо. И, судя по колонке Зеленского, даже поддерживают его идеи. Но, видимо, просто постеснялись указать его авторство», - написал он.

По словам Калиниченко, «формула будущего» Зеленского - это просто плагиат «формулы национального успеха» Медведчука.

«У Зеленского «формула будущего» - это просто плагиат с «формулы национального успеха» Медведчука. Оппозиционный политик опубликовал свою статью под названием «О формуле национального успеха Украины и украинцев» на сайте УВ 29 декабря 2012 года. В дальнейшем Медведчук развивал идею, возвращаясь к «формуле национального успеха» в своих статьях и заявлениях», - напомнил аналитик.

Калиниченко поясняет, что «формула национального успеха» Медведчука состоит из числителя и знаменателя.

«Если по сути, то «формула национального успеха» Медведчука выглядит так – в числителе «гуманитарные вопросы, важные для нашего общества». Политик аргументирует это тем, что «игнорирование властью культурных, исторических, религиозных, языковых и других различий регионов, как мы видим, привело к трагедии — расколу страны и вооруженному конфликту», - пояснил автор.

«А знаменатель – это «конкурентоспособное государство, обеспечивающее права и свободы граждан, развивающее экономику, создающее рабочие места, привлекающее инвестиции, обеспечивающее достойные зарплаты и пенсии», - детализирует политический аналитик.

Калиниченко аргументирует, что все пункты Зеленского - мир, «эффективные институты и прозрачные правила игры», инвестиции, инфраструктура, народовластие - это просто повторение идей Медведчука.

К примеру, Калиниченко обращает внимание, что «пункт №5 «народовластие» у Зеленского - это прямая отсылка к идеологии «Украинского выбора» Медведчука, которое еще в 2012 году предложило свою концепцию народовластия».

Причем Калиниченко подчеркивает, что пункт про народовластие Зеленский может начать выполнять уже сейчас.

«29 августа группа депутатов от партии Медведчука подали в ВР законопроект № 1123 «О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе». Поэтому если Зеленский за народовластие, то «слугам народа» нужно просто проголосовать за него. И, узнав мнение народа по ключевым вопросам – мир в стране, продажа земли, сотрудничество с МВФ, участие в различных организациях, союзах и блоках - начать выполнять «формулу национального успеха», - предлагает аналитик.

«Как видим, для первой колонки Зеленского в Офисе «администрации президента» позаимствовали тезисы из идеологии Медведчука. Что сказать, правильную литературу читают в ОП. Вот только с точки зрения элементарной этики надо указывать имя настоящего автора», - резюмировал политический аналитик Алексей Калиниченко.