«Что-то «слуги американского народа» какие-то нервные стали», - такими словами журналист Алексей Куракин прокомментировал ситуацию в Верховной Раде, когда народному депутату Виктору Медведчуку отключили микрофон во время выступления с трибуны.

«Один только штрих, показывающий, что власть демонстрирует повышенную нервозность. Одному из лидеров «Оппозиционной платформы» - Виктору Медведчуку во время выступления с трибуны просто выключили микрофон», - написал журналист.

По словам Куракина, «Медведчук - единственный, кто с трибуны, по сути, прямо дал понять, что новая власть занимается такой же имитацией выполнения «Минских соглашений», что и Порошенко. Просто поменяли цифры в законе «об особом статусе» - с 2019 на 2020».

Куракин приходит к выводу, что новая власть действует такими же методами, что и старая во главе с Порошенко и Парубием.

«Извините, так, а где тут «новые лица»? Методы точно такие же, как и при Порошенко - Парубие, когда оппозиционным депутатам просто отключали микрофон», - пишет автор.

По мнению Куракина, «слуги народа» просто испугались Медведчука.

«Что такое, господа молодые-зеленые, испугались Медведчука? Правда глаза колет?», - язвительно написал он.

Алексей Куракин также подчеркнул, что депутаты внимательно слушали выступление Виктора Медведчука, поэтому в зале была полная тишина.

«Кстати, обратите внимание - когда выступал Медведчук, в зале ВР была полная тишина. А наши депутаты - это такие прирученные существа, которые внимательно слушают только кого-то значимого», - поясняет журналист.

«Заметьте, того же Разумкова постоянно перебивают, а оппозиционного политика слушали, почти по Ильфу и Петрову – с сыновней любовью и раскрыв рот», - добавил журналист Алексей Куракин.