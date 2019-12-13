также в разделеПолитика
Пристайко: Украина готова к серьезным компромиссам для обмена удерживаемыми лицами 11
Авторитетное СМИ Италии: Почти 74% жителей Донбасса хотят видеть во власти Медведчука 12
Французский политик: Как примирились Германия и Франция, так и страны Восточной Европы должны помириться с РФ 13
Медведчук: Изменения в Минские соглашения могут вноситься только по согласованию со всеми сторонами, которые их подписали 15
Зеленский опроверг информацию об интервью российскому телеканалу 10
Зеленский о деле против Порошенко за «Минск»: Я бы не подписал такие условия 11
Верховный суд Великобритании перенес решение по «долгу Януковича» 21
ТОП-100 самых влиятельных людей Украины в 2019 году 23
Трамп упрекнул ЕС из-за недостаточной помощи Украине 26
Зеленский предложил Раде упростить получение украинского гражданства 48
СМИ: Вашингтон согласовал назначение Ельченко послом Украины в США 21
Украина подписала обновленную редакцию дорожной карты Украина-НАТО 17
Зеленский: Мы можем договариваться с РФ, но это будет нескоро 39
ЕС на полгода продлил экономические санкции против РФ 17
Аваков: Не факт, что не захочется уйти в отставку после дела Шеремета 71
У Зеленского «ничего не знают» об его интервью российскому телеканалу 29
Зеленский о деле Шеремета: Не хочется, чтобы это было «сериалом» 37
Медведчук об открытии рынка земли: Мы сделаем все, чтобы этого не произошло, поскольку это противоречит интересам украинцев 23

Заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий уверен, что незаконные обыски в здании, где находятся приемные депутатов от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – это акция нынешней украинской власти по устрашению оппозиции.

Об этом политолог написал на своей странице в Facebook.

«Естественно это акция по устрашению оппозиции и возможно какой-то элемент в игре вокруг переговоров 9-го декабря в нормандском формате. Но какой? Хотя может это и банальная подстава Зеленского перед саммитом партии "войны", которая таким образом пытается сорвать встречу… Будем ждать подробностей…», – написал политолог.

Напомним, представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» уже также прокомментировали незаконные обыски СБУ в приемных депутатов от их фракции и заявили, что сотрудники спецслужб не имели никакого права врываться в здание.

Как сообщалось ранее, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что подобные действия СБУ можно расценивать как политическую месть со стороны Зеленского в адрес депутатов от ОПЗЖ за их жесткую позицию в вопросе мира в Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги