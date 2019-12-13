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Одно из самых известных итальянских изданий Vietato Parlare сообщает, что почти 74% граждан Украины, проживающих на неподконтрольной Украине территории, хотели бы видеть во власти председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Более детальная информация размещена на официальном сайте агентства со ссылкой на антиглобалистский сайт Come Don Chisciotte.

Как сообщают европейские журналисты, поддержка «Оппозиционной платформы – За жизнь» на Донбассе со стороны украинцев в разы сильнее, в отличие, от провластной партии «Слуга народа».

«Шансы "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и Юрия Бойко выглядят лучше, чем у команды Зеленского», – говорится в сообщении.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что нынешняя власть во главе с президентом Зеленским действует не в интересах народа Украины. Также нардеп неоднократно акцентировал, что для улучшения жизни украинского народа, украинская власть должна прекратить боевые действия на Донбассе и вернуть мир в Украину.
ForUm

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