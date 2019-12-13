Сайт «Политека» проанализировал рейтинг самых влиятельных украинцев, и пришел к интересным выводам. «Традиционно для подобных рейтингов первое место занимает действующий президент. И как обычно для подобных рейтингов, в нем легко выделяется 3 группы: чиновники, политики и непубличные, но влиятельные олигархи», - пишет автор, отмечая, что сразу же привычный сценарий ломается – второе место занимает известный американский олигарх Джордж Сорос, а не премьер или глава Верховной Рады, и даже не украинец.

Это обусловлено тем, что Джордж Сорос собрал через сеть грантовых организаций, используя постоянно растущее политическое влияние и провел во власть массу послушных и преданных лично ему людей, в Украине получивших нарицательное имя – «соросята».

«За Соросом плотной колонной выстроились олигархи украинского разлива: Виктор Пинчук (3), Игорь Коломойский (5), Ринат Ахметов (7). Разбавляет это единство два чиновника: Андрей Богдан (4) и Арсен Аваков (6). Такое равномерное «шахматное» смешение олигархата и чиновников наводит на грустные мысли о сращении бизнеса и власти» - отмечает Политека.

«Далее идет тройка оппозиционных политиков, лидеров партий и фракций в Верховной Раде. И если с Юлей Тимошенко (10) и Петром Порошенко (9) все понятно, то о Викторе Медведчуке (8), обогнавшем их, стоит сказать пару слов. Во-первых, Медведчук не занимал первое место в списке ОПЗЖ, хотя и является председателем политического и стратегического советов партии. То есть он по факту является лидером партии при двух сопредседателях. Именно поэтому партию зачастую называют в СМИ – «партия Медведчука», а сам Медведчук получил формальное звание "врага № 1" власти, который подвергается угрозам, преследованию и обыскам», - подчеркивает журналист.

«Далее рейтинг наполняют «новые лица слуг народа», оказавшиеся на этих позициях благодаря своим постам. Это и председатель ВР Дмитрий Разумков (12), премьер-министр Алексей Гончарук (15), генпрокурор Руслан Рябошапка (18), председатель СБУ Иван Баканов (19), министр иностранных дел Вадим Пристайко (23)», - подчеркивает автор.

«Разумеется, что на фоне «влиятельности быстрого приготовления» опытные политики - Медведчук, Порошенко и Тимошенко удерживают высокие позиции, и вероятно будут их укреплять. Наилучшие перспективы для этого остаются у Медведчука, который на фоне последних языковых, тарифных экспериментов власти и борьбы за мирное урегулирование на Донбассе будет претендовать на рост рейтинга ОПЗЖ за счет электората, вчера поддерживавшего «Слугу народа», - отмечается в статье.

Интересен общий вывод, который делается из этого рейтинга. По мнению журналиста влияние отдельных персоналий очень сильно зависит от их амплуа, а расположенные близко по списку, как правило очень похожи по роду деятельности. Украинская версия кастовой системы с четкой «табелью о рангах», в которую удачно вписался Джордж Сорос. И которую, учитывая его историю сам достаточно активно создавал.

Рейтинг 100 самых влиятельных:

1. Владимир Зеленский

2. Джордж Сорос

3. Виктор Пинчук

4. Андрей Богдан

5. Игорь Коломойский

6. Арсен Аваков

7. Ринат Ахметов

8. Виктор Медведчук

9. Петр Порошенко

10. Юлия Тимошенко

11. Джокер как технология

12. Дмитрий Разумков.

13. Сергей Шефир

14. Андрей Ермак

15. Алексей Гончарук

16. Леонид Кучма

17. Онуфрий

18. Руслан Рябошапка

19. Иван Баканов

20. Вадим Новинский

21. Андрей Шевченко

22. Виталий Кличко

23. Вадим Пристайко

24. Йоста Люнгман

25. Оксана Маркарова

26. Елена Зеленская

27. Андрей Коболев

28. Артем Сытник

29. Андрей Портнов

30. Александр Усик

31. Томос как явление

32. Сергей Левочкин

33. Яков Смолий

34. Анатолий Шарий

35. Святослав Вакарчук

36. Валерий Хорошковский

37. Давид Арахамия

38. Дмитрий Фирташ

39. Роман Труба

40. Григорий и Игорь Суркисы

41. Дмитрий Дубилет

42. Геннадий Боголюбов

43. Руслан Стефанчук

44. Епифаний

45. Олег Винник

46. Филарет

47. Юрий Бойко

48. Элина Свитолина

49. Вячеслав Климов

50. Уильям Тейлор

51. Борис Ложкин

52. Юрий Косюк

53. Александр Ярославский

54. Василий Ломаченко

55. Елена Лукаш

56. Василий Хмельницкий

57. Геннадий Труханов

58. Алексей Вадатурский

59. Александр Тупицкий

60. Владимир Гройсман

61. Святослав (Шевчук)

62. Моше реувен Асман

63. Борис Патон

64. Евгений Черняк

65. Мустафа Джемилев

66. Александр Ткаченко

67. Леонид Юрушев

68. Валерий Евдокимов

69. Борис Гудзяк

70. Александр Дубинский

71. Владислав Чечеткин

72. Жан Беленюк

73. Олег Бахматюк

74. Алексей Потапенко

75. Геннадий Кернес

76. Елена Пинчук

77. Вадим Столар

78. Сергей Тарута

79. Дмитрий Гордон

80. Сергей Князев

81. Тина Кароль

82. Олег Ляшко

83. Борис Тодуров

84. Сергей Тигипко

85. Андрей Данилко

86. Николай Мартыненко

87. Сергей Рахманин

88. Андрей Садовой

89. Юрий Луценко

90. Maruv

91. Владимир Костельман

92. Евгений Комаровский

93. Борис Филатов

94. Денис Бигус

95. Евгений Кошевой

96. Ольга Полякова

97. Максим Бужанский

98. Сергей Сивохо

99. Игорь Кононенко

100. Айварас Абромавичюс