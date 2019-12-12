Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его политсила ни в коем случае не будет голосовать за закон об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения. Об этом политик сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Комментируя правку о том, что в одни руки можно будет продать более 600 тыс. гектаров, Медведчук подчеркнул, что инициаторами подобных предложений являются иностранцы, которые на сегодняшний день владеют подобными земельными участками и обрабатывают их.

«Есть такая правка, что отдельным корпорациям может быть разрешено до 600 тыс. Это как раз наши представители в аграрном комитете рассказывали про это, с позволения сказать, правовое новшество. Если быть проще, цинизм того, что одни говорят ‒ надо уменьшить с 200 тыс. до 50 тыс., а кто-то предлагает 600. Кстати, вы обратите внимание (я думаю, вам легко это будет сделать), соберите информацию ‒ а кто сегодня обрабатывает 400, 500 и 600 тыс.? И тогда вы поймете, откуда растут ноги. Ноги растут именно от тех кукловодов, которые находятся за пределами страны. И поэтому, зная этих кукловодов (более того, они лоббируют это в парламенте), мы не позволим нарушать закон. Тем более, когда говорят, что комитет будет без прессы, вы ж понимаете, что для этого нужны законные основания. А законными основаниями в соответствии с законом о регламенте проведения заседаний комитетов или пленарных заседаний Верховной Рады может быть только одно – там, где речь идет о государственной тайне», ‒ отметил народный депутат.

Виктор Медведчук подчеркнул, что представители партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» будут и дальше отстаивать интересы украинского населения в вопросе рынка земли и не дадут нынешней власти продать национальное богатство Украины иностранцам.

«...Мы будем действовать принципиально и последовательно, в этой части отстаивая интересы людей. А мы знаем, что интересы людей – это примерно 70‒74% против продажи земель сельскохозяйственного назначения. Поэтому вот эта, скажем, клоунада, которая имела место вчера, сегодня, – это попытки власти любой ценой протянуть этот закон во втором чтении. Мы сделаем все, подчеркиваю, в соответствии с действующим законодательством, законом о регламенте, чтобы этого не произошло, потому что это противоречит интересам украинских граждан», ‒ подытожил он.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что украинская власть не имеет никакого права принимать закон об открытии рынка земли без проведения всеукраинского референдума.