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Создание межпарламентского объединения Украина-Россия-Германия-Франция для решения конфликта на Донбассе – хорошая инициатива, которую нужно поддержать.

Об этом в эфире программы Детали дня на телеканале ZIK заявил французский политик, сенатор Стефан Равъер.

Комментируя инициативу председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука о создании межпарламентского объединения Украина-Россия-Германия-Франция для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, он подчеркнул: в таких сложных ситуациях нужно объединяться.

«Не надо замыкаться в рамках предвзятых представлений. Надо объединять добрую волю всех сторон, независимо от того, откуда она происходит – от партий или государств», – подчеркнул Равъер.

Он подчеркнул: поддержит «объединение всех патриотов, граждан европейских наций», поэтому такая инициатива является очень хорошей.

«Ее слышат и поддерживают избранники в разных странах, из разных партий с целью, которую я разделяю – восстановление мира, чтобы народ мог снова вместе собраться вокруг этого проекта. Следовательно мы поддерживаем эту инициативу и я надеюсь, что в стенах Сената сможем принять участие, определенным образом, в приближенные мира. Мы это поддерживаем – избранники Национальной ассамблеи и я как сенатор полностью за. Создаю рамки и желание для участия в этом на своем скромном уровне, потому что дело касается интересов Украины, интересов России, интересов европейских народов», – подчеркнул Стефан Равъер.
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