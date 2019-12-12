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Заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий уверен, что незаконные обыски в здании, где находятся приемные депутатов от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – это акция нынешней украинской власти по устрашению оппозиции.

Об этом политолог написал на своей странице в Facebook.

«Естественно это акция по устрашению оппозиции и возможно какой-то элемент в игре вокруг переговоров 9-го декабря в нормандском формате. Но какой? Хотя может это и банальная подстава Зеленского перед саммитом партии "войны", которая таким образом пытается сорвать встречу… Будем ждать подробностей…», – написал политолог.

Напомним, представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» уже также прокомментировали незаконные обыски СБУ в приемных депутатов от их фракции и заявили, что сотрудники спецслужб не имели никакого права врываться в здание.

Как сообщалось ранее, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что подобные действия СБУ можно расценивать как политическую месть со стороны Зеленского в адрес депутатов от ОПЗЖ за их жесткую позицию в вопросе мира в Украине.
ForUm

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