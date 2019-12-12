Для того чтобы обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся так, как договорились Макрон, Меркель, Путин и Зеленский, необходимо участие Виктора Медведчука. Такое мнение в эфире канала «112 Украина» высказал политический аналитик Алексей Калиниченко.

На вопрос, смогут ли пленные вернуться домой до Нового года, Калиниченко ответил, что такие шансы есть.

«Если в этот процесс включится Виктор Медведчук, думаю, что приедут. Потому что у нас ни один обмен не происходил без его участия», - аргументировал политический аналитик.

Калиниченко уверен, что участие Медведчука обязательно для того, чтобы обмен пленными состоялся на тех условиях, на которых договорились в Париже Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Владимир Путин и Владимир Зеленский.

«Поэтому, я так подразумеваю, что его участие в данном случае обязательно для того чтобы все прошло так как договорились вот на этой встрече», - отметил он.

Калиниченко аргументирует свое мнение тем, что Медведчук на деле доказал свою эффективность как переговорщика, договорившись и организовав все успешные обмены пленными.

«Как бы там ни было, но эффективность Медведчука в данном процессе уже доказана временем и всеми удачными этими обменами», - резюмировал политический аналитик Алексей Калиниченко.

Виктор Медведчук организовал обмен и освобождение более 900 человек по обе стороны линии фронта. 27 декабря 2017 года состоялся наиболее массовый обмен пленными по формуле "306 на 74", которую Медведчук согласовал с Киевом и главами непризнанных республик Донбасса

28 июня 2019 года представители непризнанных республик Донбасса передали Виктору Медведчуку четырех украинских пленных.

7 сентября 2019 года Виктор Медведчук договорился об обмене заключенными и осужденными между Украиной и Россией. Благодаря этому обмену в Киев вернулись Олег Сенцов, Николай Карпюк, Роман Сущенко и другие.