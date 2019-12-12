СБУ провела обыск в офисе главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука, чтобы убрать незаконную аппаратуру для прослушивания. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина« высказал народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Загородний.

«Мне кажется, что тот обыск, что был неделю назад 4 декабря 2019 года в вечернее время, когда были задействованы большие силы, маски-шоу, следователи СБУ, было сделано с целью, чтобы убрать эту аппаратуру, которая могла быть в нашем офисе. Потому что накануне этого мы обратились в ГБР по поводу незаконных действий СБУ и названных выше народных депутатов, и ГБР возбудило уголовное дело против противоправных действий СБУ в отношении нардепов от «Оппозиционной платформы - За жизнь» по прослушиванию их телефонов, визуального слежения, и за их семьями», - сказал он.

«Мы всегда были и будем для любой власти очень интересными, потому что у нашей политической силы есть своя принципиальная позиция по целому ряду вопросов – мира, земли и других. После того, как были обращения в ГБР, и ГБР возбудило уголовное дело, то СБУ надо было «почистить хвосты», чтобы к ним не было никаких претензий. Официально повод был «проверка деятельности охранной структуры», но охранная структура занимает определенное место в офисе, а они разошлись по всем этажам, и в частности там, где моя приемная, во всех коридорах они были. По моей инициативе был проверен мой кабинет другими специалистами, не с СБУ, и там было найдено микрофон и видеокамеру. Это еще до того, как к нам заявилась СБУ», - добавил нардеп.

«Далее мы будем продолжать борьбу, потому что действия СБУ являются противоправными, и ГБР, глубоко убежден, будет продолжать эти действия. Мы обратились к нашим адвокатам, они продолжают работу в этом направлении», - резюмировал Загородний.