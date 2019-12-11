Известный европейский информационный сайт Stalker Zone, ссылаясь на статью журналиста Ростислава Ищенко, в очередной раз подтвердил, что обыски в здании, где находятся приемные депутатов от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», – это акт репрессий новой украинской власти в отношении оппозиции.

Более детальная информация размещена на официальном сайте издания.

«Понятно, что акция была направлена не против частной охранной компании, а против ОПЗЖ и лично Медведчука. Вряд ли случайно данные обыски состоялись накануне нормандской встречи. Нет, они не были направлены на её срыв. И вообще не имели своей целью Россию», – отметил Ищенко.

Как считает эксперт, народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук является одним из наиболее опытных и грамотных украинских политиков, и его приход к власти смог бы поспособствовать Украине избежать жудких потрясений.

«Остальные украинские политики не лучше. Формально Медведчук не хуже других, даже лучше – умнее. Медведчук сумел перехватить у бывших регионалов контроль над голосами той части Юго-Востока, которая поддерживает идею сохранения суверенного украинского государства на базе возвращения к ситуации "до майдана, но без Януковича"», – подчеркнул он.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что главной его целью является прекращение боевых действий на Донбассе и возвращение мира в Украину.