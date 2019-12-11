Встреча в «нормандском формате», которая состоялась 9 декабря в Париже, была малоэффективной. Такое мнение в эфире канала «112 Украина» высказал общественный деятель Александр Скубченко.

«Нет, я не удовлетворен. Также как и очень многие украинцы», - выразил свое мнение общественный деятель.

Александр Скубченко напомнил, что предыдущая встреча «в нормандском формате» точно так же закончилась декларациями, в то время как ожидалось, что будет прогресс в деле мирного урегулирования.

«Давайте вспомним последнюю встречу в 2016 году, да, которая была. Она точно так же закончилась декларацией. И было постановлено, что стороны в течение двух месяцев стороны наработают «дорожную карту» и потом утвердят. То же самое, что происходит и сейчас», - напомнил он.

По словам Александра Скубченко, для того чтобы провести обмен пленными, встреча в «нормандском формате» не нужна. Скубченко подчеркнул, что украинский политик Виктор Медведчук давно подготовил все необходимое для обмена пленными между Киевом и Донбассом.

«Обмен пленными - да, это хорошо, это замечательно. Но этого можно было достигнуть и не в «нормандском формате». Тот же Медведчук еще два года назад, когда был последний обмен «всех на всех» сорван, это уже, в принципе, все было договорено. Осталось сейчас только реализовать, по большому счету», - подчеркнул общественный деятель.

По словам Скубченко, по итогам переговоров в Париже очень мало подвижек. По его словам, большинство ожиданий остались неоправданными.

«Опять же, мы все ждали совершенно не этого. Мы ждали не только обмена пленными. То, что прекращение огня и нет обстрелов… Знаете, это уже какая-то саркастическая шутка! Если Тебе нечего сказать - говори, что мы договорились о прекращении огня», - резюмировал общественный деятель Александр Скубченко.