83% принятых законов, авторами которых являются народные депутаты, были представлены депутатами фракции «Слуга народа», сообщает Комитет избирателей Украины.

Всего за первые 100 дней работы Верховная Рада приняла 60 действующих законов, поданных народными депутатами, 50 из которых или 83% инициировали депутаты провластного большинства.

Автором наибольшего количества принятых законов является Елена Шуляк (13 номер в списке «Слуги народа»). Она стала автором 19 принятых законов. На втором месте - Виталий Безгин (77 номер в списке СН) - 17 законов и Роксолана Пидласа (104 номер СН) - 17 законов. Третий по «результативности» - Павел Фролов (126 номер СН) – 11 законов.

Верховная Рада за 100 дней работы не поддержала ни одного законопроекта авторства депутатов ОПЗЖ и только 1 – «Голоса». Было принято 4 законопроекта, среди которых депутаты «Батькивщины» и 5 - «Европейской солидарности». Однако здесь скорее имел влияние тот фактор, что эти законопроекты были зарегистрированы еще в Раде предыдущего созыва.

«Эти данные свидетельствуют о негативной тенденции разделения законопроектов на свои и чужие и игнорирование законодательных наработок представителей других фракций парламента. Зато отдельные депутаты провластной фракции показывают «чудеса результативности». Однако большое количество принятых законов от отдельных депутатов может только настораживать. 100 дней – очень короткий период времени для того, чтобы качественно подготовить десятки законов и даже детально ознакомиться с содержанием своих законодательных инициатив», - подытожил глава КИУ Алексей Кошель.