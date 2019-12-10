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Офис президента вводит в заблуждение украинское общество ‒ на официальном сайте президента Украины размещен перевод коммюнике по итогам встречи «нормандской четверки» в Париже, который содержит очевидную манипуляцию.

С таким заявлением выступили в «Оппозиционной платформе ‒ За жизнь».

Первый абзац пункта 2 английского текста коммюнике звучит так: «The sides express interest in agreeing within the Normandy format (N4) and the Trilateral Contact Group on all the legal aspects of the Special Order of Local Self-Government – special status – of Certain Areas of the Donetsk and Luhansk Regions – as outlined in the Package of Measures for the Implementation of the Minsk Agreements from 2015 – in order to ensure its functioning on a permanent basis».

Как отметили в оппозиционной политсиле, точный перевод этого абзаца выглядит следующим образом: «Стороны выражают заинтересованность в согласовании в "нормандском формате" (Н4) и Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления – особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в "Комплексе мер по выполнению Минских соглашений" от 2015 года – для обеспечения его действия на постоянной основе».

А вот на официальном сайте президента Украины эта часть текста переведена иначе: «Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей – як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року – з метою забезпечення його функціонування на постійній основі».

В ОПЗЖ подчеркнули, что в оригинальном коммюнике нет ссылки именно на этот закон.

«Согласно Минским соглашениям все правовые аспекты особого порядка местного самоуправления – особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей ‒ отчасти регулируются законами об амнистии и проведении местных выборов, а также связаны с внесением соответствующих изменений в Конституцию Украины», ‒ отметили в партии.

«Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» требует немедленно исправить официальный перевод коммюнике и наказать виновных в его фальсификации.

«Кроме того, мы считаем необходимым Верховной Раде и исполнительной власти немедленно перейти к практическим действиям  по реализации Парижских и Минских договоренностей. В противном случае надежды украинцев на скорое достижение мира снова рухнут в потоке политического туризма и самопиара нынешней власти, как это уже было во время режима Порошенко», ‒ подчеркнули в партии.

Напомним, ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что саммит «нормандской четверки» должен приблизить Украину к мире на Донбассе.
ForUm

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