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Обмен по формуле «всех на всех» может состояться в течение месяца. Об этом глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил во время брифинга в Днипре. 

«Есть даже предварительное решение, что такой обмен должен произойти в течение ближайшего месяца, если с этим согласятся представители Донецка и Луганска, которые, как вы знаете, в Париже не участвуют. Однако любое решение «нормандского формата»  – оно потом должно быть «переведено» на язык договоренности между Донецком, Луганском и Киевом. И будет ли это сделано, и будет ли это сделано в течение месяца, - мы посмотрим, но очень хотелось бы, чтобы сдвиг был хотя бы в этом вопросе», - сказал он.
ForUm

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