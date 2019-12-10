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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук является единственным представителем украинской политики, который способен договориться о прекращении боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает польский центр «Ягеллония».

Как отмечает автор материала, решить конфликт на востоке Украины можно только прямыми переговорами с представителями самопровозглашенных республик, что и предлагает Виктор Медведчук.

«Виктор Медведчук, лидер организации «Украинский выбор» и партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», призвал к созданию так называемого Донбасского автономного региона и предложил прямые переговоры с лидерами самопровозглашенных республик по урегулированию конфликта на Донбассе. Он также заявил, что эти представители «ЛДНР» соглашаются оставаться частью Украины на федеральной основе. Он сказал: «Предполагается, что в регионе будет действовать местная власть – парламент, правительство и другие органы, которые будут управлять на Донбассе», – говорится в сообщении.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что мир в Украине наступит тогда, когда украинская власть начнет выполнять Минские соглашения.
ForUm

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