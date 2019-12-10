Российский президент Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия готова предоставить скидку на газ для украинцев, о которой удалось договориться председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку с руководством «Газпрома».

Об этом Владимир Путин сообщил во время пресс-конференции в Париже, комментируя результаты переговоров лидеров «нормандской четверки».

По словам главы российского государства, скидка на газ для украинского населения может составить 25% при прямых поставках топлива из России в Украину.

«Помните, известный детский стишок: «а у нас в квартире газ, а у вас?». И у вас есть и будет, но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель, прежде всего промышленный потребитель, потому что цена газа для бытового потребителя для граждан дотируется, мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены. Это обыкновенная такая логика экономическая. Но это так, между прочим», - подчеркнул он.

Напомним, во время встречи Виктора Медведчука с руководством российского «Газпрома», политику удалось договориться о скидке на газ для украинцев на 25% процентов при его прямых поставках из России в Украину.

Виктор Медведчук также неоднократно заявлял, что нынешняя украинская власть не хочет пользоваться результатами его газовых переговоров, так как действует не в интересах украинского населения.