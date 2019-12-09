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Обыски СБУ - это свидетельство того, что новая власть во главе с Зеленским ведет себя в стиле Порошенко. Такими словами политический аналитик Алексей Калиниченко охарактеризовал у себя в Facebook обыски в офисе Виктора Медведчука, которые прошли 4 декабря.

«СБУ, автоматчики и прочие атрибуты демократии...», - так Калиниченко описал обыск СБУ в штаб-квартире оппозиционного политика, главы политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука.

«О причинах таких действий власти в отношении самого эффективного украинского переговорщика, признаваемого Россией, накануне Нормандской встречи можно только догадываться», - написал политический аналитик.

Калиниченко делает однозначный вывод, что накануне встречи «нормандской четверки» в Париже 8 декабря СБУ подставила Зеленского, ворвавшись в офис Медведчука - личного друга Путина.

«Похоже, что накануне встречи в Париже «сбушные доброжелатели» подставляют Зеленского, ворвавшись в офис личного друга Путина.
Это такой «план Б» у новой власти?», - поинтересовался политический аналитик.

Калиниченко напомнил, что при Порошенко тоже были репрессии со стороны власти в адрес Медведчука.

«Напомню, что Порошенко тоже исполнял такие художества. Вот только с таким поведением новая власть получит «неуд» от избирателей гораздо быстрее. В турборежиме Зе и компания несутся навстречу 8 %!», - спрогнозировал политический аналитик Алексей Калиниченко.
ForUm

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