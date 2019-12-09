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Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, назвавшего Россию и терроризм единым целым, ‒ это провокация. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады.

«...Впрочем, провокацией надо называть и вчерашнее заявление господина Пристайко в Лондоне на заседании Атлантического совета на конференции по НАТО, где он сравнил Россию и терроризм как единое целое, как высший уровень, на государственном уровне, политику террора для России. Я думаю, что это тоже не добавляет со стороны руководителя внешнеполитического ведомства Украины в вопросах тех мирных договоренностей, которые должны произойти в рамках нормандского формата», ‒ сказал Медведчук.
ForUm

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