Комитет избирателей проанализировал показатели законодательной работы народных депутатов Украины за первые 100 дней работы парламента.

Всего за период с 28 августа по 6 декабря народные депутаты зарегистрировали 797 проектов законов, что является высоким показателем, сообщается на сайте Комитета.

Несмотря на это, ряд политиков пока не инициировали ни одного проекта закона. Всего в парламенте есть 24 таких депутата. Большинство из них, 13 человек (М. Ананченко, А. Драбовский, М. Заремский, О. Колев, А. Копыленко, Е. Лис, В. Мокан, Д. Налетов, М. Пашковский, О. Руденко, О. Саладуха, А. Стрихарский, Л. Шпак), члены фракции «Слуга народа», еще 9 человек представляют ОПЗЖ (В. Борт, Волошин, В. Гнатенко, И. Кисилев, Р. Кузьмин, Ю. Левочкина, В. Столар, Г. Суркис, Ф. Христенко).

Зато в Верховной Раде есть народные депутаты, которые уже стали авторами десятков проектов законов. Рекордсменом по количеству зарегистрированных документов является Дмитрий Шпенов (внефракционный), который стал автором 70 проектов законов. Также в пятерке самых «продуктивных» - М. Цимбалюк из ВО «Батькивщина» (54 проекта законов), А. Пузийчук, ВО «Батькивщина» (47 проектов), Н. Королевская, ОПЗЖ (47 проектов), Д. Гетманцев, «Слуга народа» и Ю.Солод, ОПЗЖ – по 45 проектов.

«Качественная подготовка законопроекта занимает достаточно много времени, что частично объясняет низкую производительность отдельных депутатов. Однако что более сложно объяснить - так это регистрацию десятков проектов законов одним депутатом в течение месяца. Так, Шпенов за 100 дней работы стал автором 70 проектов законов, то есть, регистрировал почти по закону в день. При этом тематика документов абсолютно разная: от вопросов энергетики и налогов до вопросов транспорта и информационной политики. Отчасти это можно объяснить тем, что ряд из указанных депутатов ВР работали в Раде предыдущего созыва и перерегистрировали свои неподдержанные инициативы в новом созыве», - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Во внимание принимались только проекты законов, проекты постановлений не учитывались.