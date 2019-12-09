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Журналисты авторитетного французского издания Observateur Du Monde Russe утверждают, что незаконные обыски Службы безопасности Украины в здании, где находятся приемные депутатов от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», в частности народного депутата IX созыва Виктора Медведчука – это акт политических репрессий против ведущей оппозиционной силы в Украине.

Более детальная информация размещена на официальном сайте агентства.

В статье «Украинская демократия: налеты СБУ на помещения русскоязычной оппозиции» автор пишет, что одной из возможных причин для совершения противоправных действий украинскими спецслужбами в отношении депутатов от ОПЗЖ является их позиция относительно русскоязычного населения Украины.

«Служба безопасности Украины (СБУ) провела серию обысков в помещении ведущей оппозиции, представляющей русскоязычное население на востоке Украины: партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". В Украине основная партия, оппозиционная к войне и постмайданному режиму, оказалась в непростой ситуации. Это, безусловно, то, что в Париже и Берлине называют "европейским путем" Украины», – говорится в сообщении.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя незаконные обыски сотрудниками СБУ в приемных депутатов от ОПЗЖ, заявил, что подобное расценивается как политическая расправа за принципиальную позицию депутатов ОПЗЖ, которые выступают за мирное урегулирование конфликта на Донбассе и защищают конституционные права и свободы украинских граждан.

Как сообщалось ранее, сотрудники СБУ провели незаконный обыск в приемных четырех депутатов от ОПЗЖ: Виктора Медведчука, Тараса Козака, Юрия Загороднего и Виктора Черного.
ForUm

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