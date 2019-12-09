Отмена депутатской неприкосновенности означает, что власть сможет преследовать оппозиционеров за политическую позицию. В частности, невзирая на депутатскую неприкосновенность, власть уже задействует правоохранительные органы для репрессий против оппозиции. Обыски СБУ в офисе оппозиционного политика Виктора Медведчука - тому подтверждение.

Такое мнение в эфире канала «112 Украина» высказал политтехнолог Сергей Лозовский.

«Не нужно ждать до 1 января, это уже все в действии. Уже все это происходит на наших глазах. Эти же обыски в партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», слежка за депутатами, лишение мандата фракционного человека, который не проголосовал так, как все», - прокомментировал политтехнолог.

Лозовский обращает внимание на опасные тенденции, когда власть пытается использовать правоохранительные органы в политических целях.

«Когда ГБР подчиняется президенту, что вообще-то несвойственно его функциям, мы ему не давали такой компетенции - то это уже не государственное, а президентское бюро расследований. А что они тогда будут расследовать?», - задается вопросом он.

Сергей Лозовский обращает внимание, что в телевизионных выступлениях Зеленского мало содержания, поэтому в плане конкретики он проигрывает, например, своему главному политическому оппоненту Виктору Медведчуку.

«Большая проблема в том, а знает ли вообще президент обо всем этом? И даже если знает, то насколько сильны его полномочия? Ведь кроме этих примеров, когда он сексуально шепчет нас свои послания из машины, мы как-то не сильно его видим. Вот этот большой телемарафон, который у него был, если сравнивать с полуторачасовым интервью его политического оппонента Медведчука, как говорят в Одессе, это две большие разницы», - резюмировал политтехнолог Сергей Лозовский.