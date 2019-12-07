Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич уверен, что новой украинской власти выгодно использовать репрессивные методы по отношению к оппозиции, так как у них закончились все аргументы для общения с ними.

Об этом политик заявил в эфире ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne.

«Зная лично Владимира Зеленского, я не ожидал увидеть в нем столько Порошенко. Честно, не ждал. И сегодняшние события доказывают, что у него не хватает аргументов для общения с оппозицией и включается репрессивный аппарат. Это сегодня было неким признанием отсутствия аргументов касательно беседы с оппозицией, когда поводом для обысков стала причастность какого-то неизвестного лица к офису нашей партии», – подчеркнул Шуфрич.

Народный депутат также считает: заявления новой украинской власти о возможных перевыборах в Раду являются ложными, поскольку больше украинцы никогда не проголосуют за нынешнее монобольшинство.

«Люди точно не ожидали, что пойдут в эту зиму с тарифами больше, чем при Порошенко. И это объяснить людям невозможно. И все заявления президента и его Офиса о том, что они переизберут эту Раду, ложные. Потому что они уже не изберут для себя депутатов в таком количестве. Украинцы больше никогда не проголосуют за монобольшинство, но зато зимой точно поймут, что это такое на самом деле. Кто пришел к власти? Часть «95 квартала», огромная команда от Порошенко и еще большая компания иностранцев, которые борются не за национальные, а за транснациональные интересы», – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал обыски СБУ в своем офисе и заявил, что такие действия являются незаконными.