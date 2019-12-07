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Об этом заявил Виктор Медведчук. По его мнению, формулировкизаявления Венецианской комиссии означают приговор несбалансированному и однобокому национальному законодательству в языковом вопросе и дают оценку игнорированию интересов русскоязычных граждан, представителей других нацменьшинств.

Медведчук подчеркивает, что права русскоязычного населения и других национальных меньшинств в Украине являются объектом пристального внимания европейских институций, хорошо понимающих бесперспективность и опасность проводимой украинской властью языковой политики.

«Холодным душем для украинских чиновников накануне саммита в «нормандском формате» стало заявление Венецианской комиссии, прямо заявляющей, что «языковой вопрос является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине», и призывающей принять во внимание особое место русского языка в Украине на фоне существующего в стране конфликта», - заявляет политик.

Особой критике, по мнению Медведчука подвергается украинское языковое законодательство за свою несбалансированность: «Венецианская комиссия не просто критикует действующее законодательство в Украине или заявляет о необходимости внести в него некоторые изменения, она говорит о необходимости разработки и принятия закона о национальных меньшинствах, который «еще не подготовлен, хотя он должен был быть разработан с самого начала, одновременно с законом о государственном языке, чтобы обеспечить необходимый баланс, который должен быть подготовлен с учетом мнения всех заинтересованных сторон». Как считает Венецианская комиссия, такой баланс до сих пор не достигнут, в том числе и в недавно принятом законе о государственном языке. Поэтому эксперты Совета Европы призывают Украину без каких-либо ненужных задержек подготовить закон о нацменьшинствах и рассмотреть возможность отложить до принятия этого закона выполнение положений закона о государственном языке, которые уже вступили в силу»

Медведчук подчеркивает, что Венецианская комиссия предлагает пересмотреть требования к квоте для контента на украинском языке, установленные законом о государственном языке для телерадиовещателей, в свете принципа пропорциональности. Также «частным сторонам должно быть разрешено использовать язык меньшинства между собой, в том числе когда их видно и слышно другим в общественных местах», и следует пересмотреть положение о том, что все географические названия и топонимы должны быть написаны исключительно на украинском языке.
ForUm

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