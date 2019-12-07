Бывший сотрудник Госдепартамента США Пол Гобл считает, что нынешняя украинская власть должна уважать права тех украинцев, которые поддерживают политику партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», председателем Политсовета которой является Виктор Медведчук.

Более детальная информация сообщается на официальном сайте издания Window On Eurasia.

«Проблема Украины в том, что 15–20% ее жителей (избиратели Медведчука – Рабиновича) – это люди ОРДЛО. Их гражданские права необходимо уважать», – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что ряд крупнейших европейских СМИ также неоднократно напоминали о существенной поддержке партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» со стороны украинского населения.

Так, по информации издания Сome Don Chisciotte, почти 74% жителей ДНР и ЛНР хотят видеть во власти представителей партии ОПЗЖ. Как отметил журналист топового итальянского СМИ, у народного депутата УкраиныIX созыва Виктора Медведчука на много больше поддержки со стороны народа Украины, чем у команды президента Зеленского.

«Шансы «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и Юрия Бойко выглядят лучше, чем у команды Зеленского», – считает Пол Гобл.