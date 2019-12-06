Члены фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» обратились в Государственное бюро расследований по факту незаконных действий сотрудников Службы безопасности Украины, которые провели обыски в здании, где находятся приемные народных депутатов от партии ОПЗЖ: Медведчука В. В., Козака Т. Г., Загороднего Ю. И, Черного В. И.

Об этом говорится в депутатском обращении, направленном представителями партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» директору ГБР Трубе Р. М.

Парламентарии указали на незаконность действий сотрудников СБУ: «Согласно части 3 статьи 482 УПК Украины (в действующей на момент проведения обыска редакции) обыск народного депутата Украины или осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, а также нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и иной корреспонденции и применение других мероприятий, в том числе негласных следственных действий, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы народного депутата Украины, допускаются только в случае, если Верховной Радой Украины дано согласие на привлечение его к уголовной ответственности, если другими способами получить информацию невозможно».

Представители фракции также отметили, что сотрудники Службы безопасности Украины ввели в заблуждение следственного судью, которая вынесла неправосудное решение.

«Для вмешательства в деятельность партии и народных депутатов прокурор, следователь и сотрудники Службы безопасности Украины, точно зная об особом порядке обыска служебных помещений народных депутатов Украины, в своем ходатайстве умышленно не сообщили следственному судье, что в здании фактически находятся служебные помещения народных депутатов Украины Медведчука В. В., Козака Т. Р., Загороднего Ю. И., Черного В. И., а также офис политической партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь"», ‒ подчеркнули в ОПЗЖ.

«В результате этого следственный судья Голосеевского районного суда г. Киева Чередниченко Н. П. в судебном заседании, будучи введена в заблуждение относительно предмета обыска, с участием следователя в ОВД Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области Кравченко С. П. вынесла указанное неправосудное определение, которым разрешила проведение обыска…» ‒ отметили народные депутаты.

Представители оппозиционной политсилы настаивают, чтобы сведения о совершении сотрудниками СБУ этих уголовных преступлений, предусмотренных статьей 170, частью 2 статьи 344, частью 1 статьи 365 Уголовного кодекса Украины, были внесены в Единый реестр досудебных расследований и был выдан соответствующий документ в подтверждение этого.

В депутатском обращении говорится о необходимости привлечь «к уголовной ответственности прокурора города Киева Говду Р. М., заместителя Председателя СБУ Андрущенко С. А., начальника Департамента защиты национальной государственности Дублика А. Я., начальника Управления внутренней безопасности СБУ Наумова А. А., заместителя начальника Главного следственного управления СБУ Шевченко, начальника Управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Трипилка А. В., следователя в ОВД ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области Кравченко С. П. и других лиц, причастных к совершению указанных преступлений».

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины провели незаконные обыски в офисе, где находятся приемные народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь», в частности председателя Политсовета партии Виктора Медведчука.