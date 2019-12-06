Обыски в офисах депутатов от «Оппозиционной платформы - За жизнь» – это провокации Службы безопасности Украины перед «нормандским форматом». Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала 112 Украина.

«Мое мнение, что это провокации спецслужбы перед «нормандским форматом». Я думаю, что прекрасно понимают они связь нашей партии и Медведчука с мирным процессом, это все звенья одной цепи. Они все прекрасно понимают», – отметил парламентарий.

Рабинович также считает, что сейчас в Украине есть партия, которая не хочет урегулирования конфликта на Донбассе.

«В нашей стране есть те силы, вы их прекрасно видите и знаете, которые все делают, чтобы не допустить, чтобы мир пришел на землю Украины, и в частности, чтобы «нормандский формат» не закончился миром. Поэтому начинается давление, в первую очередь, как провоцируют с разных сторон – гранаты, обыски. Не хочу даже дальше говорить все, что я знаю. Слежка бесконечная. Да, потому что у нас в стране устанавливается режим, при котором человек, который не хлопает власти, является врагом, человек, который говорит, что власть делает что-то не так, является врагом. Для меня совершенно феноменальное было заявление Зеленского в этом плане. Например, по миру на Донбассе, он все время говорил на выборах, что мы хотим установить с людьми Донбасса диалог. Вдруг он говорит, те, кто считают, что с Россией – давай уедем в Россию», – добавил нардеп.

Ранее журналист Андрей Павловский опубликовал служебную записку СБУ о том, что Службе безопасности Украины из Офиса президента дали поручение установить слежку за главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, Нестором Шуфричем, Василием Нимченко, Тарасом Козаком, Олегом Волошиным и рядом других нардепов от этой политсилы.

В записке идет речь о том, что департамент «К» СБУ должен проверить все финансовые операции нардепов от этой политсилы, депозиты, банковские счета и другую финансовую информацию.

Кроме того, силовики должны установить слежку за Медведчуком, его женой Оксаной Марченко, а также рядом других нардепов от «Оппозиционной платформы – За жизнь» на предмет выявления «связей, способа жизни, места проживания, официальных и неофициальных контактов».

Однако, согласно законодательству, негласные следственные действия относительно нардепов законны только после лишения их неприкосновенности по результатам голосования в Верховной Раде. Поэтому в записке идет речь о незаконных следственных действиях касательно оппозиционных народных депутатов.

Также народные депутаты «Оппозиционной платформы – За жизнь» обратились в ГБР и ГПУ с требованием расследовать незаконные действия спецслужб.