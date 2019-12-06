Обыски в офисе председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука дали понять, что украинский президент Владимир Зеленский не только марионетка Сороса, а еще и «дурак».

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Виктор Старчиков.

Как отметил эксперт, подобных действий не позволял себе даже бывший глава украинского государства Петр Порошенко.

«Сегодня вооруженные люди ворвались в офис Медведчука с обыском, этого не мог позволить себе Порошенко.

Зеленский смог, причем буквально накануне саммита и точно не для того что бы этим действием поднять Путину настроение.

Мой вывод Зеленский не просто марионетка Сороса, он еще и дурак, а это, пожалуй, хуже всего», – подчеркнул Старчиков.

Журналист также добавил, что на сегодняшний день, народный депутат Украины Виктор Медведчук является «монстром» украинской политики, который установил сильнейшие связи не только в Украине, но и во всем мире.

«Медведчук – монстр украинской политики, серый кардинал с сильнейшими связями не только в стране, но и мире.

Не будем сейчас об эффективности проектов и прочей его деятельности. Единственное окно, площадка в которое попадали адекватные украинские политики - его телеканалы «112 Украина» и NewsOne. Через влияние Медведчука в стране оставались места, где ещё можно дышать и что-то сказать. По факту он оставался единственным влиятельным последовательным политиком в стране», - резюмировал он.

Как сообщалось ранее, сотрудники Службы безопасности Украины провели незаконные обыски в офисе, где находятся приемные шести народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь», в частности, в председателя Политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.