Команда президента Украины Владимира Зеленского пытается сорвать мирные договоренности в рамках «нормандского формата». Об этом председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады.

«Мы ("Оппозиционная платформа ‒ За жизнь". ‒ Прим. ред.) не голосовали, потому что категорически против вступления Украины в НАТО. Мы неоднократно об этом заявляли, и это программа нашей партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь". Более того, мы считаем, что подобные действия, которые произошли вчера (а надо начать с заявления, которое было сделано тремя фракциями в ходе пленарных заседаний по поводу так называемых красных линий для господина Зеленского и его команды, которая будет принимать участие в заседании глав государств "нормандского формата"), являются провокационными накануне такой встречи, потому что всем хорошо известно, как относятся к НАТО, например, в Донецке и в Луганске, с которыми мы пытаемся мирно урегулировать ситуацию, с которыми мы хотим провести обмен и освободить наших граждан, с которыми мы хотим решить все проблемы, для того чтобы Донбасс вернулся в Украину, а Украина ‒ на Донбасс», ‒ сказал он.

«Или отношение, допустим, того же господина Макрона к НАТО, который недавно заявил о том, что НАТО находится в коме. Или отношение РФ к НАТО. И вот с учетом всех этих обстоятельств, с учетом того, что мы находимся накануне встречи в "нормандском формате", происходит подобное принятие заявлений, постановления ВР об ускорении шагов, направленных на интеграцию в НАТО Украины. Я думаю, что это чистой воды провокация, как, впрочем, провокацией надо называть и вчерашнее заявление господина Пристайко в Лондоне на заседании Атлантического совета на конференции по НАТО, где он сравнил Россию и терроризм как единое целое, как высший уровень, на государственном уровне, политику террора для России», ‒ добавил нардеп.

«Впрочем, как и заявление самого господина Зеленского, которое он сделал, комментируя СМИ зарубежным, таким как Time, Le Monde, "Газета выборча", свое отношение к Минским соглашениям, которые он считает неправильными, с которыми он не согласен, в частности, в вопросах проведения выборов, установления контроля на границе между Россией и Украиной. Я думаю, что это все звенья одной цепи, направленные на одно ‒ на то, чтобы сорвать Минские договоренности, их утверждение в рамках "нормандского формата", который должен состояться 9 декабря», ‒ резюмировал Медведчук.