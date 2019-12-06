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Народный депутат Украины, представитель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Александр Колтунович заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины не имели права проникать в здание, в котором находятся приемные шести депутатов от оппозиционной политсилы.
Об этом он сообщил журналистам телеканала «112 Украина». 

«Насколько я знаю, это работники СБУ здесь будто бы проводят обыск. Но я хотел бы сказать, что здесь на самом деле находятся общественные приемные 5 народных депутатов: Медведчук, Нимченко, Загородний, Черный и Колтунович. У нас тут общественные приемные, здесь исключительно эти офисы. Что СБУ ищет в общественных приемных, в которые, согласно действующему законодательству, даже не имеют права проникать, мне неизвестно. Думаю мы это уже будем согласовывать с нашими коллегами юристами», – подчеркнул Колтунович. 

Народный депутат уверен: представителям партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» мстят за их жесткую политическую позицию в вопросах рынка земли, приватизации и многих других неугодных нынешней власти вещах.

«Я думаю, что это сведение политических счетов за ту жесткую позицию, которую мы занимаем в парламенте и по рынку земли, и по приватизации, и многих других вещах, которые являются неугодными нынешней власти. Поэтому я понимаю, почему происходило наблюдение и почему происходит этот сегодняшний обыск. Со своей стороны могу сказать, что мы работаем абсолютно прозрачно, мы имеем четкие публичные заявления в рамках действующего законодательства и к нам тут сложно иметь какие-то претензии», – резюмировал нардеп.

Напомним, комментируя незаконные обыски в здании, где находятся приемные депутатов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», представители оппозиционной политсилы заявляли, что новая власть использует Службу безопасности Украины для преследования народных депутатов по политическим мотивам, тем самым осуществляя моральный террор в отношении оппозиции.

 
ForUm

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