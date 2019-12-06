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В случае проведения местных выборов на неподконтрольной Украине территории, шансы на победу сможет получить партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», председателем Политсовета которой является Виктор Медведчук. Об этом сообщает итальянский антиглобалистский сайт Сome Don Chisciotte.

Как отметил автор статьи, почти 74% жителей ДНР и ЛНР хотят видеть во власти представителей «Оппозиционной платформы – За жизнь», у которых, по информации издания, на много больше поддержки со стороны украинского населения, чем у команды президента Зеленского.

«Шансы «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и Юрия Бойко выглядят лучше, чем у команды Зеленского», – говорится в сообщении.

Отметим, что журналисты всемирно известного издания National Geographic выразили свое мнение относительно участия партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» на досрочных парламентских выборах и заявили, что только члены этой политсилы (ОПЗЖ – Ред.) предложили конкретные шаги для облегчения жизни украинским гражданам.

«На недавних парламентских выборах два региона изменили свои предпочтения и проголосовали за «Оппозиционную платформу – За жизнь»… Причина такого выбора состоит в том, что только эта партия предложила конкретный шаг для облегчения паралича инфраструктуры, а именно, возобновить железнодорожное сообщение с Донецком и Луганском», – подчеркнули в издании.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что главной его целью является прекращение боевых действий на Донбассе и возвращение мира в Украину.
ForUm

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